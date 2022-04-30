Російський актор поставив пропагандистам правильні питання про війну в Україні

Російський актор – пропагандистам: «Чому ви тримаєте мене за дурня?»

Актор і режисер Артур Смольянінов, відомий насамперед за роллю рядового Лютого в «9 роті», після початку російського вторгнення в Україну взяв участь у зйомках в youtube-шоу «Скажи Гордєєвій» і відверто заявив свою антивоєнну позицію. Смольянінов каже, що не може більше мовчати, бо «все рухнуло – пролилася кров».

В інтерв'ю Катерині Гордєєвій актор розповів, що довгий час залишався аполітичним, не вірячи в протести, але розуміючи, що ситуація в Росії може закінчитися катастрофою.

«Масштаб катастрофи вже такий, що її не зупиниш розумінням в інстаграмі», - зазначив Смольянінов.

«Якщо ви хоч раз бачили дитину в труні — навіть не від куль, що пішла, а від хвороби важкої — і її матір, що стоїть поруч... Ніяка ідея, навіть найсвященніша, не варта життя людського, а тим більше дитини. Все ж так очевидно. Тому що до того, як розпочалася війна, люди були живі. Ви чого взагалі, ви де, на якому світі? Ви ще щось відчуваєте? Ви чоловіки взагалі чи хто ви? Ви ж своїх дітей убиваєте», - сказав актор в інтерв’ю.

Він звернув увагу на заяви пропагандистів про «геноцид Донбасу». «Чому на територіях, зайнятих проросійськими військами, був «геноцид», а з іншого боку люди жили - не тужили, хоча це ті самі Донецька та Луганська області? А чому Харків жив чудово, доки не прийшли «визволителі»?» - поцікавився Смольянінов.

Він зазначив, що люди не живуть там, де погано, вони тікають звідти. «І я бачу на власні очі, що раніше там люди жили, а зараз вони там гинуть і тікають звідти. Чому якщо за вами правда? Де ми були вісім років? А де ви були вісім років, чому ви не забрали цих людей до Росії, якщо їм так погано жилося?» - запитав актор.

«Ви кажете, що у вас є якісь документи? Покажіть, я не бачив жодного. Я чую лише слова. Я хочу це бачити. Переконайте мене. Чому я маю вірити вам на слово, за кого ви мене тримаєте, розповідаючи мені ось це? Чому ви спілкуєтеся зі мною як з малолітнім дурнем? Чому ви так себе не шануєте? Я громадянин Російської Федерації, такий самий як і ви. Я так само відповідаю за все, що відбувається. Покажіть, доведіть. Емоції, слова – це не докази. Чому я маю вірити вам на слово? Поки те, що я бачу, переконує мене у протилежному», - зазначив Смольянінов.