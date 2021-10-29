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    Російському хакеру в США загрожує до 60 років в'язниці

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    Шкідливе програмне забезпечення дозволило вкрасти дані з мільйонів комп'ютерів різних компаній по всьому світу - Російському хакеру в США загрожує до 60 років в'язниці
    Шкідливе програмне забезпечення дозволило вкрасти дані з мільйонів комп'ютерів різних компаній по всьому світу
    фото з відкритих джерел

    У США розпочався суд над одним із творців шкідливої програми-здирника Trickbot

    Росіянин Володимир Дунаєв постав перед судом штату Огайо за звинуваченням в участі у міжнародній кіберзлочинній організації. Про це повідомляється у четвер, 28 жовтня, на сайті Мін'юсту США.

    38-річного громадянина РФ екстрадували до США з Південної Кореї, повідомляє DW. Зазначається, що він проживав у Якутії та країнах Південно-Східної Азії.

    За версією звинувачення, Дунаєв разом із спільниками розробив програму-вимагач Trickbot. Це шкідливе програмне забезпечення дозволило вкрасти дані з мільйонів комп'ютерів різних компаній по всьому світу для викупу. Атакам зазнали також мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади та компаній у сфері охорони здоров'я, енергетики та сільського господарства, зазначається у повідомленні американського Мін'юсту.

    Злочини відбувалися у період із листопада 2015 по серпень 2020 року. Володимиру Дунаєву загрожує покарання до 60 років позбавлення волі. Він – другий обвинувачений у справі Trickbot, заарештований за останні місяці. У червні Мін'юст США оголосив про арешт громадянки Латвії Алли Вітте.

    Раніше повідомлялося, що компанія Microsoft опублікувала щорічний звіт на тему цифрового захисту та хакерських атак. У цьому звіті Росію назвали найбільшою загрозою для кібербезпеки світу.

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    Теги: США ВМС Microsoft
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    Російському хакеру в США загрожує до 60 років в'язниці