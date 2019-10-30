У Росії померла 123-річна жінка, яка вважалася найстарішою людиною планети



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14 березня 2016 роки жінка відзначила ювілей - їй виповнилося 120 років. Це досягнення довгожительки занесено в Книгу рекордів Росії

Танзіля Бісембеєва жила в Астраханській області

У Росії померла 123-річна жителька Астраханської області Танзіля Бісембеєва, яка вважалася найстарішою людиною в світі.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на голову Красноярського району Нургалі Байтемірова.

«Померла вона спокійно. Поховали на родовому цвинтарі. В останню путь прийшло проводжати все селище», - розповів Байтеміров.

Зазначається, що 14 березня 2016 роки жінка відзначила ювілей - їй виповнилося 120 років. Це досягнення довгожительки занесено в Книгу рекордів Росії. Її визнали найстарішою людиною планети.

Танзіля Бісембеєва народилася за часів царської Росії, в 1896 році.

Зазначається, що в Книзі рекордів Гіннесса найстарішою людиною на Землі вказана француженка Жанна Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні.

Танзіля Бісембеєва, яка з'явилася на світ ще в позаминулому столітті, була свідком цілої низки історичних подій: революції, Великої Вітчизняної війни, розпаду СРСР. Вона була старшою в сім'ї з восьми дітей. У самої довгожительки троє синів, десять онуків, 25 правнуків і двоє праправнуків.

Нагадаємо, в Україні у віці 117 років померла найстаріша бабуся Христина Нагірна з Чернігівської області.

Також повідомлялося, що японка Набі Тадзіма, яка очолювала список світових довгожительок, померла в суботу, 21 квітня, в лікарні на південному заході Японії у віці 117 років.