Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки, хоча російські війська стикаються з такими ж проблемами

Військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в російському інформаційному просторі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Блогери наголошують, що російські коментатори можуть «сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втрачати у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському». 

Один із військових блогерів поставив питання, чому російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, хоча самі російські війська стикаються з багатьма з тих же тактичних проблем при проведенні подібних атак, особливо через велику кількість безпілотних літальних апаратів у бойовому просторі.

Російські блогери сперечаються про використання російської бронетехніки на полі бою, а також про проведення російських атак. Вони продовжують наводити аргументи з приводу того, як ведеться війна, сперечаються про тактику використання бронетехніки та ефективність атак.

ISW зазначає, що блогери роблять висновок, що Росія бреше про втрати, які вона зазнає на війні.

Нагадаємо, усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року. Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у матеріалі «Главкома». 

Як повідомлялося, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

Читайте також: ЗСУ повернули деякі з втрачених позицій біля Авдіївки – ISW
Теги: росія війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений у справі про теракт у «Крокус Сіті» у Басманному суді Москви
ФСБ затримала ще трьох підозрюваних у теракті в «Крокусі»: усі вихідці з Центральної Азії
4 квiтня, 17:57
У Литві зросла потреба у психологах для біженців з України
Українські біженці у Литві стали частіше потребувати одного виду допомоги
4 квiтня, 10:03
За словами Столтенберг, Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами»
Зволікання США щодо фінансування України має наслідки на полі бою – генсек НАТО
3 квiтня, 18:39
Дипломатична служба ЄС у 2023 році виявила 750 дезінформаційних кампаній
Європа зіткнулася з «лавиною дезінформації» із Росії – Financial Times
21 березня, 10:13
Росія влаштувала велике свято з нагоди скромної поставки нової техніки
РФ влаштувала шабаш із піснями і танцями з нагоди доставки нових танків Т-90М на фронт
19 березня, 10:56
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
17 березня, 16:29
Метою розповсюдження фейку є дискредитація військово-політичного керівництва держави
Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
14 березня, 16:34
14 березня у центрі російського Білгорода прогримів потужний вибух
Удари по Білгороду. У росіян має виробитися рефлекс
14 березня, 12:42
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
13 березня, 22:30

Соціум

Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)
Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW
Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
У Росії впав міст на залізницю: є постраждалі та загибла
У Росії впав міст на залізницю: є постраждалі та загибла
Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)
Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
29K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
18K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
11K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
8792
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
7692
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)

Новини

Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33
У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Вчора, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Вчора, 19:02
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Вчора, 18:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua