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ФСБ затримала ще трьох підозрюваних у теракті в «Крокусі»: усі вихідці з Центральної Азії

Катерина Іванова
glavcom.ua
ФСБ затримала ще трьох підозрюваних у теракті в «Крокусі»: усі вихідці з Центральної Азії
Обвинувачений у справі про теракт у «Крокус Сіті» у Басманному суді Москви
фото ілюстративне: ТАСС

Ймовірні виконавці зазнали тортур під час затримання та під час допитів

Російська ФСБ заявила про затримання ще трьох осіб у справі про теракт у «Крокус Сіті». Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними спецслужби, затримання проводилися у Москві, Єкатеринбурзі та Омську. Затримані – вихідці з Центральної Азії, один із них має російське громадянство. Стверджується, що двоє підозрюваних переказували гроші на купівлю зброї та машини учасникам нападу. Третя особа нібито займалася вербуванням пособників та фінансуванням виконавців.

У справі про теракт у підмосковному «Крокус Сіті» заарештовані 10 осіб, включно з чотирма ймовірними виконавцями, більшість із них – громадяни Таджикистану. Ймовірні виконавці зазнали тортур під час затримання та на допитах.

Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». США та інші країни Заходу погоджуються з цією версією подій.

Натомість Володимир Путін на з'їзді Федерації незалежних профспілок заявив, що замовники теракту збиралися «завдати шкоди єдності» росіян.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 10 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Згодом Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану.

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Теги: стрілянина теракт Свобода путін гроші радіо тероризм машини держава Ісламська держава громадянство росія

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