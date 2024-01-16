Допомога Україні є обов'язком: прем'єр Румунії засудив протести фермерів

Чолаку кілька днів запевняв протестувальників-аграріїв, що українське зерно лише проїжджає через Румунію транзитом

«Румунія допомагає Україні багато в чому, на всіх рівнях, і це правильно»

Під час шоу в ефірі на Antena 3 прем'єр Румунії Марчел Чолаку наголосив, що їхня держава й надалі підтримуватиме Україну, «особливо у сфері внутрішньоекономічної стабільності». Він зазначив, що Румунія має моральний обов’язок допомогти українському народу, якого він назвав дружнім народом. Про це інформує видання Podul.

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«Я не кажу, що ми повинні брати участь у фронті. Я не кажу, що в Україні треба розв’язувати війну, але треба допомагати дружнім людям. Гинуть їхні діти, майже половина населення втекла з країни, сотні тисяч українців гинуть, захищаючи свою країну. І я відмовлю їм у допомозі, щоб вони самі були матеріально стабільними? Румунія допомагає Україні багато в чому, на всіх рівнях, і це правильно», – сказав прем'єр.

Також він попередив, що перемога Росії в Україні поставить румунів у Республіці Молдова під загрозу.

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Зазначається, що Чолаку кілька днів запевняв протестувальників-аграріїв, які перекрили пункти пропуску з Україною, що українське зерно не продається в Румунії, а лише проїжджає через неї транзитом.

«За часів прем’єр-міністра Ніколає Чуке була шестимісячна заборона, погоджена ЄС. Тоді я напряму домовився з прем’єр-міністром України про те, щоб система ліцензування була прийнята. Потім її взяли за модель у решті Європи. З неї взяла приклад Болгарія, тепер, здається, і Польща. Жодне зерно, отримане транзитом, не залишиться на території Румунії. Це виключено. Але ринок зламався тоді, одразу після початку війни. Через Румунію пройшло 34 млн тонн. Якби кожна вантажівка залишала чверть вантажу, нам би не було місця для такої кількості зерна. Тож це неправда. Нам дійсно потрібно бути обережними, щоб цього не сталося», – зазначив румунський прем'єр.

Чолаку додав, що румунська держава має втрутитися, щоб фермери більше не відчували дискомфорту, спричиненого транзитом українського зерна через їхню територію.

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Нагадаємо, 13 січня на території Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Варто зазначити, що у Румунії із середи тривають страйки. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Серед інших вимог – звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів (ІТP), скасувати вимоги щодо зважування вантажівок, а також скасувати обов’язкове встановлення GPS.

Тим часом стало відомо, що польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» і «Рава-Руська».