Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа
фото: defensenews

Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони

Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії. Про це йдеться у матеріалі Defense News, пише «Главком».

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

«Ми будуємо це в мирний час, а це означає, що маємо дотримуватись законів мирного часу», – сказав речник Естонського центру оборонних інвестицій у коментарі Defense News.

Бункери, площею близько 35 м² кожен, спроєктовані для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та «зубами дракона», які вже розміщені на складах.

Проєкт стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни – компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.

Наразі проєкт реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року.

Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад і приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію і Литву, які також реалізують свої частини проєкту незалежно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Росія чинить максимальний тиск на фронті та цивільних, і наразі не демонструє ознак готовності до миру найближчим часом. 

Тсахкна висловив скепсис щодо перспектив досягнення миру в Україні через дії президента Росії Володимира Путіна.

Теги: росія Естонія кордон

Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
