Дружина посла Греції відсидить 31 рік за його вбивство

Смерть посла Греції у Бразілії при загадкових обставинах сталася взимку 2016 року

Франсуаза де Соуза Олівейра, дружина посла Греції в Бразилії Кіріакоса Амірідіса, отримала 31 рік позбавлення волі за його вбивство, як було скоєне ще у 2016 році. Про це повідомляє Lenta.ru.

Коханець жінки, поліцейський Сержіу Морейру, який теж причетний до цього вбивства, отримав 22 роки ув’язнення. Також до одного року в’язниці засудили його родича, який приховував тіло посла. Цей термін він уже відбув.

Посол Греції в Бразилії Кіріакос Амірідіс зник безвісти 26 грудня 2016 року в Ріо-де-Жанейро, куди він поїхав з дружиною у відпустку на Різдво. Дружина дипломата повідомила поліції про його зникнення через два дні, оскільки не змогла зв'язатися з ним по телефону. Під час розслідування цієї справи було з'ясовано, що Олівейра за допомогою коханця організувала вбивство свого 59-річного чоловіка.

Тіло дипломата виявили в згорілій машині в районі Нова-Ігуасу, де Амірідіс і пропав. Номерні знаки на автомобілі збігалися зі знаками на машині, орендованій чоловіком.

Нагадаємо, житель Шевченківської ОТГ Миколаївського району в результаті сварки завдав смертельне поранення своєму брату за допомогою вил.

Читайте також: