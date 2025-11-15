Головна Світ Соціум
Румунія надала Росії докази порушення повітряного простору (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Румунія надала Росії докази порушення повітряного простору (фото)
фото: facebook.com/mae.romania

Румунська сторона висловила рішучий протест проти цього порушення суверенітету країни

Посол Росії в Бухаресті був викликаний до Міністерства закордонних справ країни 14 листопада. Румунські представники надали беззаперечні докази порушення повітряного простору Румунії безпілотником ЗС Росії в ніч на 10 листопада 2025 року. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії, пише «Главком».

Уламки, знайдені на місці влучань, підтверджують причетність російського дрону до масових атак на українську цивільну інфраструктуру біля кордону з Румунією.

Румунська сторона висловила рішучий протест проти цього порушення суверенітету країни, наголосивши на серйозних ризиках для безпеки румунських громадян та регіону.

Крім того, Румунія підкреслила своє право на вжиття заходів для захисту своєї території, зокрема через політичні інструменти та санкції. Проте було зазначено, що громадяни Румунії не потрапляли в безпосередню небезпеку, і країна разом з союзниками готова управляти будь-якими ризикованими ситуаціями.

«Попри безвідповідальні та незаконні дії Російської Федерації, громадяни Румунії в зоні прольоту жодного разу не перебували в прямій та безпосередній небезпеці. Румунія та союзники мають можливості та рамки для дій для управління будь-якою ризикованою ситуацією. Румунія постійно контактує зі своїми союзниками та іншими членами ЄС з цих питань», – наголосили у МЗС.

Нагадаємо, вночі 11 листопада під час чергової атаки Росії на Одещину, на території Румунії, що межує з Україною, впав БпЛА. 

Міноборони Румунії повідомило, що вони зафіксували кілька груп безпілотників, що перебували на кордоні з Україною. Тож Румунія привела до готовності протиповітряну оборону. Проте у цьому винищувачам завадили несприятливі погодні умови. Через туман літакам було складно патрулювати повітряний простір країни.

