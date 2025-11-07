Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ

НАТО вже розгортає перші системи вздовж кордонів країн

Польща та Румунія після серії вторгненнь у повітряний простір НАТО почали розгортати випробувану в Україні американську систему Merops для захисту від російських дронів. Система здатна виявляти та наближатися до безпілотників, використовуючи штучний інтелект. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представники НАТО заявили, що вони планують зміцнити обороноздатність від Норвегії до Туреччини, а також зробити кордон із РФ «настільки добре озброєним, щоб Москва не наважилась його перетнути». Повідомляється, що система Merops здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою штучного інтелекту, використовуючи його навіть у випадку глушіння супутникового чи електронного зв’язку. Система Merops зазвичай розташовується в кузові пікапа.

Полковник Марк Маклелан, заступник начальника штабу з оперативних питань Об’єднаного сухопутного командування НАТО зауважив, що ця система здатна на «дуже точне виявлення». «Вона здатна наводитись на дрони і збивати їх, причому за низькою вартістю.… Це набагато дешевше, ніж підіймати в повітря F-35, щоб збити їх ракетою», – полковник.

До того ж Merops може відрізнити дрон від птаха, чи літака та передавати координати ймовірних цілей наземним та повітряним силам. Система сприяє роботі військових, зокрема дає можливість командирам оцінити ситуація до того, як вони знищать безпілотник.

Про це розповів бригадний генерал Томас Ловін, заступник начальника штабу оперативного управління Сухопутних сил НАТО та додав, що система може використовуватися не лише для захисту критичної інфраструктури, але й в зоні бойових дій. Томас Ловін зауважив, що НАТО вже розгортає перші системи вздовж кордону Польщі та Румунії. До ініціативи також долучилася Данія, яка придбає нові системи Merops.

