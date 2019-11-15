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    Політика

    Зеленський обговорив з послами G7 хід реформи в Україні

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    Зустріч Володимира Зеленського&nbsp;з послами країн Великої сімки - Зеленський обговорив з послами G7 хід реформи в Україні
    Зустріч Володимира Зеленського з послами країн Великої сімки

    Президент України запевнив, що він «готовий до діалогу і дискусії»

    Президент України Володимир Зеленський в четвер, 14 листопада, провів зустріч з послами країн Великої сімки (G7), в ході якої обговорювався хід реформ в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    У зустрічі також брали участь керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники - Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

    «Готовий до діалогу і дискусії. Ми не втрачаємо часу і робимо все, щоб дійсно змінити країну», - підкреслив Зеленський.

    Президент підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема - над прийняттям і виконанням законів, які часто непопулярні, але важливі для поліпшення економічного клімату в Україні.

     Особливу увагу під час зустрічі було зосереджено на боротьбі з корупцією.

     Учасники детально обговорили судову реформу, зокрема, імплементацію закону про діяльність органів суддівського управління.

    Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

    Нагадаємо, сьогодні також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, який привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

    ЄС реформа дипломатія Велика сімка посол Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Вища рада правосуддя Андрій Смирнов
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