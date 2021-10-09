Росія внесла Bellingcat до переліку іноземних агентів

Мін'юст Росії вніс до реєстру іноагентів Bellingcat і дев'ять журналістів

Наразі цей список складається із 85 різних засобів масової інформації та журналістів

Росія внесла проєкт журналістських розслідувань Bellingcat та ще два медіа до переліку ЗМІ-іноземних агентів. Також туди потрапили дев’ять журналістів. Про це передає РБК.

Крім Bellingcat до списку внесли компанію-власника видання MNews – Mason G.E.S. Anonymous Foundation (США), і ТОВ «МЕМО» (засновник «Кавказького вузла»).

Також перелік поповнився дев’ятьма журналістами, які працюють у російській службі BBC, «Радіо Свобода», на телеканалах «Настоящее время» та «Дождь».

Наразі цей список складається із 85 різних засобів масової інформації та журналістів.

До слова, текстове розслідування команди Bellingcat щодо справи «вагнерівців» має бути оприлюднено не пізніше ніж наприкінці жовтня.

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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