СЕО Amazon назвав дві риси характеру, без яких неможливо досягти успіху

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
СЕО Amazon назвав дві риси характеру, без яких неможливо досягти успіху
СЕО Amazon вважає, що без наполегливості нічого не варто робити
Джессі: Наполегливість та стійкість – запорука успіху

Генеральний директор Amazon Енді Джессі вважає, що лише ті, хто готовий і здатний довести найскладніші завдання до кінця, можуть «побудувати щось видатне». Джессі, який у 2021 році змінив на посаді СЕО Джеффа Безоса, назвав наполегливість та стійкість двома ключовими інгредієнтами успіху. Про це пише «Главком» із посиланням на cnbc.

«Практично усе, що варто робити, вимагає наполегливості та стійкості», – заявив Джессі співробітникам Amazon, як йдеться у блозі компанії, опублікованому 2 грудня.

Джессі підкреслив, що миттєвий успіх без значних невдач є вкрай рідкісним, тому наполегливість і стійкість необхідні, щоб не здатися при перших ознаках проблеми. Успіх майже завжди вимагає «багато важкої роботи», періодів невизначеності та коригування рішень, які не спрацювали одразу.

Як приклад, СЕО Amazon навів свій попередній досвід керівництва Amazon Web Services (AWS) – підрозділом хмарних обчислень компанії.

Сьогодні AWS є одним із найуспішніших підрозділів Amazon, який приніс $33 млрд доходу за останній квартал. Однак, коли команда Джессі почала розробку платформи у 2003 році, «люди всередині компанії вважали це божевіллям», зосереджуючись виключно на основному бізнесі електронної комерції Amazon.

«Хоча ми були у захваті від того, що будували, я б не сказав, що ми були сповнені необмеженої впевненості... Як тільки ми почали зосереджуватися на контролі нашої роботи, ми вийшли на набагато кращий рівень», – зазначив Джессі.

Джессі застеріг, що наполегливість не означає «завжди залишатися у тому, що ви робите», адже вона може перерости у впертість, коли вже зрозуміло, що проєкт не спрацює.

Для визначення, чи є ви впертим чи наполегливим, експерти радять:

  • Шукати зовнішній зворотний зв'язок: отримати свіжий погляд від когось зі сторони.
  • Реалістично оцінювати варіанти: ухвалити інформоване рішення, навіть якщо доведеться встановити особистий термін, щоб уникнути відкладання складного вибору.

Лідер має вміти приймати конструктивний фідбек, проводити дослідження та вносити необхідні зміни у напрямок руху. А якщо невдачі не уникнути, Джессі наголошує, що кожна помилка є навчальною можливістю.

«Ключ до успіху – не розвалюватися через помилку, а дізнатися, що пішло не так, і бути самосвідомим. Візьміть те, що вийшло добре, і те, що ви могли зробити інакше, а потім застосуйте це до наступної справи, яку ви робите», – підсумував СЕО Amazon.

Багато бізнес-лідерів та експертів підтримують цю думку. Наполегливість і стійкість є життєво необхідними для подолання неминучих перешкод та відновлення після несподіваних невдач.

СЕО Nvidi Дженсен Хуанг наголошує, що для розвитку характеру, необхідного для досягнення «величі», людина повинна зіткнутися і подолати «біль і страждання». Адам Грант, організаційний психолог Wharton, зазначає, що психічно стійкі люди краще відновлюються після викликів, продовжують рухатися вперед попри них, беруть на себе прораховані ризики та живуть більш щасливим життям. «Я не думаю, що є навичка, більш критична для успіху, ніж стійкість», – казав Грант.

Компанія Amazon розраховує, що роботи зможуть замінити понад пів мільйона працівників. Amazon очікує, що до 2033 року понад 600 тис. співробітників буде замінено на роботів, і це при очікуваному зростанні продажів у кількісному вираженні приблизно на 100%. Щоправда, Amazon каже, що розраховує замінити роботами вказану кількість робочих місць, на які інакше довелося б наймати людей. 

