Енергетичний сектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник

Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги, наголосив Харченко
фото: depositphotos.com

Найбільші суми неплатежів, за словами Харченка, зосереджені у ключових державних компаніях

Хронічна боргова криза в українській енергетиці досягла критичного рівня і загрожує роботі всієї системи вже цієї весни. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, у секторі фактично вичерпані всі власні фінансові резерви.

«Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги», – наголосив Харченко.

Найбільші суми неплатежів, за його словами, зосереджені у ключових державних компаніях.

«Ключові пункти отримання цих боргів – це «Укренерго», якому боргують $1–1,5 млрд, «Нафтогаз», якому боргують $2,5 млрд. Там ще є інші компанії, яким теж дуже багато заборгували, але результат простий – грошей нема», – зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що вихід із ситуації можливий лише за умови відновлення довіри з боку міжнародних партнерів та донорів. В іншому разі наслідки можуть бути критичними вже найближчими місяцями.

«Або ну без квітня місяця в нас почнуться проблеми просто через фізичну відсутність необхідних обсягів обладнання і матеріалів для відновлення. Це об'єктивна ситуація», – попередив Харченко.

Експерт наголосив, що затягування з реформами та невирішені борги ставлять під ризик підготовку до наступного сезону та здатність системи відновлюватися після ударів.

Раніше виконавчий директор компанії «Енерго-плюс» Вадим Литвиненко наголосив, що приватний бізнес готовий активно долучатися до стабілізації української енергосистеми, але очікує від держави передбачуваних правил та гарантій оплати на ринку електроенергії.



Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році

