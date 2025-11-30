Енергетичний сектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів – експерт

Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги, наголосив Харченко

Найбільші суми неплатежів, за словами Харченка, зосереджені у ключових державних компаніях

Хронічна боргова криза в українській енергетиці досягла критичного рівня і загрожує роботі всієї системи вже цієї весни. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, у секторі фактично вичерпані всі власні фінансові резерви.

«Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги», – наголосив Харченко.

Найбільші суми неплатежів, за його словами, зосереджені у ключових державних компаніях.

«Ключові пункти отримання цих боргів – це «Укренерго», якому боргують $1–1,5 млрд, «Нафтогаз», якому боргують $2,5 млрд. Там ще є інші компанії, яким теж дуже багато заборгували, але результат простий – грошей нема», – зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що вихід із ситуації можливий лише за умови відновлення довіри з боку міжнародних партнерів та донорів. В іншому разі наслідки можуть бути критичними вже найближчими місяцями.

«Або ну без квітня місяця в нас почнуться проблеми просто через фізичну відсутність необхідних обсягів обладнання і матеріалів для відновлення. Це об'єктивна ситуація», – попередив Харченко.

Експерт наголосив, що затягування з реформами та невирішені борги ставлять під ризик підготовку до наступного сезону та здатність системи відновлюватися після ударів.

Раніше виконавчий директор компанії «Енерго-плюс» Вадим Литвиненко наголосив, що приватний бізнес готовий активно долучатися до стабілізації української енергосистеми, але очікує від держави передбачуваних правил та гарантій оплати на ринку електроенергії.