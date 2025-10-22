Роботи замінять понад пів мільйона працівників? Компанія Amazon розкрила грандіозні плани

Amazon розкрила грандіозні плани автоматизації роботи

Компанія Amazon розраховує, що роботи зможуть замінити понад пів мільйона працівників. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Amazon очікує, що до 2033 року понад 600 тис. співробітників буде замінено на роботів, і це при очікуваному зростанні продажів у кількісному вираженні приблизно на 100%. Щоправда, Amazon каже, що розраховує замінити роботами вказану кількість робочих місць, на які інакше довелося б наймати людей. Тобто йдеться не про звільнення 600 тис. осіб, а про те, що в процесі зростання компанії буде потрібно все більше співробітників, і до 600 тис. робочих місць будуть зайняті роботами.

За наявними даними, команда робототехніків Amazon працює над автоматизацією 75% усіх операцій. Йдеться про склади підприємства. Вже до 2027 року Amazon розраховує відмовитися від 160 тис. робочих місць у США. Це дозволить заощадити близько 30 центів на кожному товарі, який Amazon зберігає на складі та доставляє клієнтам, а заходи з автоматизації, як очікується, заощадять компанії $12,6 млрд у період з 2025 по 2027 рік.

Що цікаво, Amazon вже розпочала роботу над покращенням свого іміджу на тлі майбутніх змін. Зокрема, вона розглядала можливість участі у громадських проектах та відмови від термінів на кшталт «автоматизація» та «штучний інтелект». Натомість розглядалися більш розпливчасті терміни, такі як «передові технології», а також використання терміна «кобот» для позначення роботів, які працюють разом із людьми.

Нагадаємо, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту.

До слова, в Україні було зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим бенефіціаром якої є засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос. Юридична особа розташована у Києві.