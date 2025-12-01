Головна Світ Соціум
Наймолодший мільярдер світу розповів, як досяг успіху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Брендан Фуді руйнує міфи про покоління зумерів
фото із відкритих джерел

Світ отримав нового наймолодшого мільярдера, який своїм прикладом руйнує стереотипи про «ліниве» покоління зумерів

Один із трьох співзасновників AI-стартапу Mercor 22-річний Брендан Фуді став наймолодшим self-made мільярдером у світі. Він кидає виклик стереотипам про «легковажність» покоління зумерів, заявляючи, що не брав вихідних протягом останніх трьох років. Про це пише «Главком» із посиланням на Fortune.

Успіх команди Mercor є безпрецедентним. Усі троє засновників стали мільярдерами у віці, молодшому за Марка Цукерберга (який досяг цього статусу у 23 роки). Вони також значно випередили Шейна Коплана, засновника Polymarket, який став наймолодшим self-made мільярдером у 27 років.

Фуді та його співзасновники, Адарш Гіремат та Сур'я Мідха (усі – 22-річні колишні учасники дебатних команд), досягли статусу «декакорну» (компанії вартістю $10 млрд) після нещодавнього раунду фінансування на $350 млн на чолі з Felicis Ventures. 

Брендан Фуді, який кинув навчання у Джорджтаунському університеті заради Mercor, стверджує, що секрет боротьби з вигоранням не в плануванні чи відпочинку, а в глибокій особистій зацікавленості. 

«Коли заснував Mercor, це стало відчуттям одержимості. Про компанію не можу припинити думати, навіть якщо вечеряю з батьками чи щось інше, це проноситься у мене в голові», – пояснив він. 

Фуді наголосив, що найважливіше – це бачити вплив своєї роботи: «Я бачу результат того, що я роблю. Я не можу взяти вихідний, бо у мене є імпульсивний потяг повернутися до роботи». Американець також зізнався, що саме відсутність вихідних стала однією зі звичок, які і дали йому можливість стати мільярдером.

Брендан переконаний, що люди вигорають не через кількість робочих годин, а через виконання завдань, які не мають для них сенсу. Він зазначив, що як тільки побачив реальний ефект від своїх зусиль – зростання клієнтської бази та інвестицій – робота перестала бути тягарем і перетворилася на стиль життя.

Стартап Mercor був заснований після хакатону у Сан-Паулу. Їхня AI-платформа автоматизує ключові аспекти процесу найму: скринінг резюме, підбір кандидатів, проведення інтерв'ю за допомогою ШІ.

Компанія швидко набрала обертів, досягнувши показника річного доходу в $1 млн лише за дев'ять місяців, ставши одним із найшвидше зростаючих стартапів епохи ШІ. Нещодавній раунд фінансування, в якому взяли участь General Catalyst та Robinhood Ventures, довів їхню оцінку до $10 млрд.

До слова, молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.

