Наймолодший мільярдер світу розповів, як досяг успіху

Світ отримав нового наймолодшого мільярдера, який своїм прикладом руйнує стереотипи про «ліниве» покоління зумерів

Один із трьох співзасновників AI-стартапу Mercor 22-річний Брендан Фуді став наймолодшим self-made мільярдером у світі. Він кидає виклик стереотипам про «легковажність» покоління зумерів, заявляючи, що не брав вихідних протягом останніх трьох років. Про це пише «Главком» із посиланням на Fortune.

Успіх команди Mercor є безпрецедентним. Усі троє засновників стали мільярдерами у віці, молодшому за Марка Цукерберга (який досяг цього статусу у 23 роки). Вони також значно випередили Шейна Коплана, засновника Polymarket, який став наймолодшим self-made мільярдером у 27 років.

Фуді та його співзасновники, Адарш Гіремат та Сур'я Мідха (усі – 22-річні колишні учасники дебатних команд), досягли статусу «декакорну» (компанії вартістю $10 млрд) після нещодавнього раунду фінансування на $350 млн на чолі з Felicis Ventures.

Брендан Фуді, який кинув навчання у Джорджтаунському університеті заради Mercor, стверджує, що секрет боротьби з вигоранням не в плануванні чи відпочинку, а в глибокій особистій зацікавленості.

«Коли заснував Mercor, це стало відчуттям одержимості. Про компанію не можу припинити думати, навіть якщо вечеряю з батьками чи щось інше, це проноситься у мене в голові», – пояснив він.

Фуді наголосив, що найважливіше – це бачити вплив своєї роботи: «Я бачу результат того, що я роблю. Я не можу взяти вихідний, бо у мене є імпульсивний потяг повернутися до роботи». Американець також зізнався, що саме відсутність вихідних стала однією зі звичок, які і дали йому можливість стати мільярдером.

Брендан переконаний, що люди вигорають не через кількість робочих годин, а через виконання завдань, які не мають для них сенсу. Він зазначив, що як тільки побачив реальний ефект від своїх зусиль – зростання клієнтської бази та інвестицій – робота перестала бути тягарем і перетворилася на стиль життя.

Стартап Mercor був заснований після хакатону у Сан-Паулу. Їхня AI-платформа автоматизує ключові аспекти процесу найму: скринінг резюме, підбір кандидатів, проведення інтерв'ю за допомогою ШІ.

Компанія швидко набрала обертів, досягнувши показника річного доходу в $1 млн лише за дев'ять місяців, ставши одним із найшвидше зростаючих стартапів епохи ШІ. Нещодавній раунд фінансування, в якому взяли участь General Catalyst та Robinhood Ventures, довів їхню оцінку до $10 млрд.

До слова, молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.