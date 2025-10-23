Путін відреагував на нові санкції США проти РФ

Путін нагадав, що Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, Путін назвав санкції США недружнім актом, який не зміцнює російсько-американські відносини. Він нагадав, що американський лідер Дональд Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

До слова, президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції США проти російської енергетики є одним з головних результатів його зустрічі з Дональдом Трампом.

Також Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.