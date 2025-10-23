Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відреагував на нові санкції США проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
Путін зробив заяву про нові санкції
фото: reuters

Путін нагадав, що Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, Путін назвав санкції США недружнім актом, який не зміцнює російсько-американські відносини. Він нагадав, що американський лідер Дональд Трамп під час свого першого терміну ввів найбільшу кількість санкцій проти РФ.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

До слова, президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції США проти російської енергетики є одним з головних результатів його зустрічі з Дональдом Трампом.

Також Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

Читайте також:

Теги: росія санкції путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
26 вересня, 01:18
Путін неодноразово говорив, що не виключає приєднання Росії до НАТО
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО
2 жовтня, 18:52
Розкриття цих даних дозволить відповідальному міжнародному бізнесу перевіряти своїх контрагентів
Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції
13 жовтня, 13:55
Мерц закликав Трампа використати свій вплив на Путіна для припинення війни в Україні
Мерц закликав Трампа використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні після мирної угоди в Газі
14 жовтня, 04:46
Як зазначив Трамп, для зустрічі було обрано Угорщину, тому що їм з Путіним подобається Орбан
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним
17 жовтня, 20:53
Путін вимагав від України здати Донеччину для припинення війни
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
18 жовтня, 23:48
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
Сьогодні, 00:51
Лукашенко повідомив, що Росія має «дуже хорошу» пропозицію для України, на яку Києву «варто погодитися»
Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
27 вересня, 20:39
Україна продовжує комплексну політику, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
4 жовтня, 19:16

Політика

Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua