Секс-скандал із російським генералом: у мережу потрапило інтимне листування (фото)

Генерал листувався з коханцем в Instagram у день закоханих

Скандал за участю російського топ-генерала Олександра Матовнікова набирає обертів. Після відео, у мережу «злили» його інтимне листування Матовнікова із партнером.

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Фрагменти листувань нібито Матовнікова з його секс-партнером з'явилися у Телеграм-пабліках. Коханець відправив генералу свою оголену світлину, на що отримав хтивий коментар.

З огляду на інтерфейс, генерал листувався з коханцем в Instagram у день закоханих – 14 лютого. Матовніков попросив коханця написати йому пізніше, адже у нього ще «нарада та доповідь першому». На це коханець відправив йому своє фото. «М-м-м, припини, мені ще працювати», – написав генерал та відправив емодзі поцілунку.

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Вчора у мережі з’явилося інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свої «хореографічні навички».

Матовніков – заступник головнокомандувача Сухопутних військ, колишній повноважений представник Путіна. Наразі він є старшим оперативної групи Сухопутних військ Збройних Сил РФ у Білорусі.

На кадрах видно, як генерал Матовніков демонструє на відео свої геніталії та розмахує ногами в еротичному танці. Невідомо, кому присвячено це інтимне відео, але воно з'явилося після вибухів на білоруському аеродромі «Мачулищі». Знищено російський ДРЛО. За це відповідає особисто Матовніков.