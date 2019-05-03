Сенат США не зміг подолати вето Трампа щодо Ємену



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Президент США Дональд Трамп

За подолання вето проголосувало 53 сенатори при необхідних 67 голосах

Сенат США не зміг подолати вето президента Дональда Трампа на резолюцію, яка закликала припинити підтримку військової операції під керівництвом Саудівської Аравії у Ємені.

Про це повідомляє The Hill.

За подолання вето проголосувало 53 сенатори при необхідних 67 голосах.

Натомість прихильники резолюції впевнені, що навіть невдале голосування приверне увагу до проблем Ємену.

Нагадаємо, у середині квітня Трамп застосував вето проти резолюції Конгресу, схваленої обома палатами, яка вимагає припинити військову підтримку коаліції в Ємені на чолі із Саудівською Аравією.

У заяві, яку Трамп адресував Сенатові, він назвав резолюцію «непотрібною» та наголосив, що вона є спробою звузити його конституційні повноваження. Крім того, він зазначив, що це рішення негативно вплине на зовнішню політику Сполучених Штатів.

Раніше Трамп за допомогою вето заблокував законодавчу ініціативу, що зупиняла дію надзвичайного стану в США та перерозподіл мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.