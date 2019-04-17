Трамп вдруге за каденцію наклав вето на рішення Конгресу



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Президент США Дональд Трамп

Конгресмени вимагали припинення підтримки з боку США військової кампанії в Ємені

Президент США Дональд Трамп застосував вето проти резолюції Конгресу, схваленої обома палатами, яка вимагає припинити військову підтримку коаліції в Ємені на чолі із Саудівською Аравією.

Це друге вето Трампа за час його каденції, повідомляє The Hill.

«Президент Трамп у вівторок застосував вето проти резолюції, що вимагає припинення підтримки з боку США військової кампанії в Ємені під проводом Саудівської Аравії», - зазначається в повідомленні.

У березні Сенат США затвердив більшістю голосів (54 – «за», 46 – «проти») резолюцію, яка вимагає від президента відкликати всі війська та припинити надавати допомогу цій коаліції. Раніше цей документ підтримала Палата представників.

У заяві, яку у вівторок Трамп адресував Сенатові, він назвав резолюцію «непотрібною» та наголосив, що вона є спробою звузити його конституційні повноваження. Крім того, він зазначив, що це рішення негативно вплине на зовнішню політику Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше Трамп за допомогою вето заблокував законодавчу ініціативу, що зупиняла дію надзвичайного стану в США та перерозподіл мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: Укрінформ