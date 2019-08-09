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    У світі

    Сербія не вступатиме в НАТО – президент Вучич

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    <p>За словами сербського президента, його країна хоче бути вільною, ні від кого не залежати</p> - Сербія не вступатиме в НАТО – президент Вучич

    За словами сербського президента, його країна хоче бути вільною, ні від кого не залежати

    Сербія залишиться нейтральною державою

    Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу НАТО або інших військових союзів.

    Про це журналістам заявив президент Сербії Олександр Вучич, повідомляє «Укрінформ».

    «Сербія залишиться нейтральною державою. Саме з цієї причини ми піклуємося про свою безпеку і в цій сфері, за останні роки, ми досягли істотного прогресу», - заявив Вучич.

    За словами сербського президента, його країна хоче бути вільною, ні від кого не залежати і сама визначати своє майбутнє.

    До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що анексія Криму Російською Федерацією сталася внаслідок конкуренції великих держав

    НАТО політика Сербія президент нацбезпека
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