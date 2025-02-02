Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч

Ворог атакував Сумщину: є влучання в багатоквартирний будинок, у Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа, ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Ворог атакував Сумщину: є влучання в багатоквартирний будинок

Унаслідок влучання російського ударного безпілотника в одному із сіл Сумського району пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник.

«Близько 00:00 в с. Сад внаслідок прильоту БПЛА типу «шахед» була пошкоджена двоповерхова багатоквартирна будівля», – зазначив він.

За даними посадовця, загиблих немає, інформація щодо поранених уточнюється (звернень не було).

Зазначається, що у громаді пошкоджені й інші житлові будинки, зокрема вікна, фасади, покриття. На місці прильоту працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Зранку Садівська сільська рада розгорне штаб з ліквідації наслідків удару.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск військами РФ ударних безпілотників з північного та південного напрямків. У низці областей, у тому числі на Сумщині, було оголошено повітряну тривогу.

У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа

Пожежа площею близько 2000 кв. м. спалахнула у середмісті Харкова після влучання російського ударного безпілотника. Про це розповів Суспільному на місці події речник рятувальників регіону Євген Василенко.

За його словами, зайнялися склади та виробничі приміщення.

«Поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру. На місці працюють підрозділи ДСНС: вісім відділень, 45 рятувальників. За попередніми даними, поранених немає», – сказав Василенко.

Вибух пролунав близько опівночі. Зупинити поширення вогню рятувальникам вдалося за півтори години, додав Василенко.

«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі Росія спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину: оприлюднено скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.

«Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією», – зазначили Повітряні сили ЗСУ.

Як уточнюють Повітряні сили ЗСУ, близько 18.00 1 лютого російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа, РФ) – трьохповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок удару зруйнована центральна частина будівлі. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

Важкопоранених евакуювали до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

«Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни», – йдеться в дописі.

За наказом Трампа США завдали авіаударів по Сомалі

Збройні сили США завдали авіаударів по Сомалі, націлившись на високопоставленого організатора терактів «ісламської держави» та інших членів цього бойового угруповання. Про це у своїй мережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, який віддав наказ про атаку.

Трамп заявив, що в результаті високоточних ударів загинули багато терористів і ніхто з цивільних не постраждав.

Також він розкритикував свого попередника в Білому домі Джо Байдена, який, за його словами, не зміг ліквідувати цих терористів.

«Атаки знищили печери, в яких жили терористи, жодним чином не завдавши шкоди мирним жителям. Наші військові роками цілили цього планувальника атак, але Байден і його команда не діяли достатньо швидко, щоб виконати роботу. Я так!» – написав Трамп.

Американський президент зазначив, що суботній удар є чітким посланням усім, хто хоче напасти на Сполучені Штати.

«Ми знайдемо вас і вб'ємо!» – сказав Трамп.