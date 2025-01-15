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Польща підняла в небо винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща підняла в небо винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у Польщі приведені у стан найвищої готовності

Зранку, 15 січня, Польща підняла бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

«Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування залучило всі наявні сили та засоби, які є в розпорядженні, і підняло в небо винищувачі. Крім того, наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

У командуванні уточнили, що вжиті заходи спрямовані задля забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами: «Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування».

Нагадаємо, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт Ту-95мс з аеродрому Оленья.

До слова, нині триває 1057-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Польща винищувач авіація росія російська ракета Україна обстріл війна

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