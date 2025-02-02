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«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни
Наразі відомо про чотирьох загиблих
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ: Вже традиційно численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде!

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі Росія спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину: оприлюднено скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.

«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни фото 1

«Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією», – зазначили Повітряні сили ЗСУ.

Як уточнюють Повітряні сили ЗСУ, близько 18.00 1 лютого російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа, РФ) – трьохповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок удару зруйнована центральна частина будівлі. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

Важкопоранених евакуювали до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

«Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами будівлі опинилися 95 людей. Про це повідомив речник тимчасової військової комендатури на території росії Олексій Дмитрашківський.

За його словами, удар стався приблизно о 17:54. Із-під завалів чути стогін та крики людей. Більшість із них – це люди літнього віку.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі. 

Раніше російський блогер Володимир Синельников повідомляв на своєму Telegram-каналі, що російські війська вдарили по інтернату ФАБом.

Раніше російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. 

Нагадаємо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

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Теги: росія Повітряні сили ЗСУ росіяни населення злочин бомбардування смерть війна армія авіація Курщина

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