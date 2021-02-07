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    Сходження льодовику в Гімалаях: уточнено дані про загиблих і зниклих безвісти

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    На півночі Індії сталося&nbsp;сходження льодовика - Сходження льодовику в Гімалаях: уточнено дані про загиблих і зниклих безвісти
    На півночі Індії сталося сходження льодовика
    Фото: ndtv.com

    Близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти

    Щонайменше семеро людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє NDTV.com.

    Спочатку повідомлялося про загибель 10 людей в результаті завалів після сходу льодовика, а також зникнення 150 осіб.

    Зараз триває рятувальна операція. Працюють над визволенням робітників з другого гірського тунелю, який залишається заблокованим. У ньому можуть залишатися до 30 осіб. У рятувальних роботах братимуть участь прикордонники, а самі пошуки будуть продовжуватися і вночі.

    Поки рятувальники звільнили 16 чоловік з першого гірського тунелю.

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    Зазначимо через сходження льодовика значно піднявся рівень води у річці Дхауліганг (один з витоків Гангу), після чого потоп зруйнував електростанцію, яку тут будували. Зникли працівники, які її зводили.

    Місцева влада пояснила, що внаслідок сходження льодовика у річку потрапила вода, що була за ним, а також бруд і сміття.

    Теги: прикордонники стихійні лиха вода місцева влада Індія рятувальники потоп
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