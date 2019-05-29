Шотландія готується до другого референдуму за незалежність від Британії



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Шотландія є частиною Великої Британії понад 300 років

Будь-яке рішення референдуму в Шотландії потребуватиме підтвердження від британського уряду

У разі реалізації сценарію Brexit, в уряді Шотландії передбачають організувати другий референдум за незалежність від Великої Британії.

Про це повідомляє Anadolu.

«Уряд Шотландії опублікував у середу законопроект, який передбачає організацію другого референдуму за незалежність від Великої Британії у разі, якщо Сполучене Королівство вийде з ЄС», - ідеться у повідомленні.

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен сказала, що друге голосування за незалежність у період до 2021 року дасть країні «можливість обрати шлях незалежної європейської нації, а не нав'язане нам майбутнє з Brexit».

Запропонований законопроект, імовірно, стане законом до кінця 2019 року, оскільки більшість депутатів у шотландському парламенті підтримує новий референдум.

Будь-яке рішення референдуму в Шотландії потребуватиме підтвердження від британського уряду.

Тим часом Тереза Мей принципово відкинула ідею другого референдуму, заявивши, що шотландський народ прийняв своє рішення у 2014 році.

Як повідомлялося, підтримка незалежності Шотландії сягнула 49%. Це найвищий показник за останні чотири років - переважно завдяки тим шотландцям, які не бажають Brexit.

Нагадаємо, у квітні голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про необхідність провести повторний референдум про незалежність від Великої Британії.

Шотландія є частиною Великої Британії понад 300 років.

У середині травня 2018 року парламент Шотландії не підтримав законопроект щодо Brexit

Джерело: Укрінформ