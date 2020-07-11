США та Китай зупинили переговори щодо торговельної угоди – Трамп



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Президент США Дональд Трамп

За словами глави Білого дому, «відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зараз не веде переговорів з офіційним Пекіном щодо укладення мирної угоди у сфері торгівлі.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я не думаю про це», – сказав Трамп у відповідь на запитання про перспективи досягнення домовленостей з Китаєм в контексті другого раунду процесу переговорів.

Він підкреслив, що «відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані».

Раніше повідомлялося, що США завдали Китаю новий удар в торговельній війні. Американці ввели санкції проти 33 компаній з Китаю. Вашингтон вніс до чорного списку ряд китайських організацій за переслідування уйгурів і роботу над зброєю масового ураження.

Згодо Китай заявив, що наближається до «нової Холодної війни» з США.

Також у липні Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про санкції щодо китайських компаній та громадян у зв'язку з обмеженням автономії Гонконгу.