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    Економіка та фінанси

    США та Китай зупинили переговори щодо торговельної угоди – Трамп

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    Президент США Дональд Трамп - США та Китай зупинили переговори щодо торговельної угоди – Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    За словами глави Білого дому, «відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зараз не веде переговорів з офіційним Пекіном щодо укладення мирної угоди у сфері торгівлі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «Я не думаю про це», – сказав Трамп у відповідь на запитання про перспективи досягнення домовленостей з Китаєм в контексті другого раунду процесу переговорів.

    Він підкреслив, що «відносини з Китаєм були серйозно зіпсовані».

    Раніше повідомлялося, що США завдали Китаю новий удар в торговельній війні. Американці ввели санкції проти 33 компаній з Китаю. Вашингтон вніс до чорного списку ряд китайських організацій за переслідування уйгурів і роботу над зброєю масового ураження.

    Згодо Китай заявив, що наближається до «нової Холодної війни» з США.

    Також у липні Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про санкції щодо китайських компаній та громадян у зв'язку з обмеженням автономії Гонконгу.

    США економіка Китай торгівля Дональд Трамп президент
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