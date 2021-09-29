Лежав у саморобній землянці: на Вінниччині відшукали чоловіка, який пропав 18 днів тому (фото)

Медики діагностували у чоловіка запалення легень та переохолодження тіла

На Вінниччині поліцейські знайшли 48-річного жителя Гайсинського району, який зник 10 вересня. Чоловіка із переохолодженням тіла поліцейські знайшли в саморобній землянці на території лісового масиву, повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

У поліцію про зникнення чоловіка заявила його дружина. За її словами, він мав певні проблеми зі здоров’ям.

«Правоохоронці розділилися на групи та прочісували прилеглі до села території, лісовий масив, перевіряли закинуті місця у навколишніх населених пунктах, водойми, що є на території громади», – повідомив керівник Гайсинського районного управління поліції Ігор Соломон.

Чергову пошукову операцію поліцейські разом із кінологами та службовими собаками розгорнули 28 вересня.

Серед версій поліцейських – чоловік загубився у лісі.

Після чотирьох годин прочісування лісового масиву та спільних пошуків чоловіка знайшли.

«Службовий пес взяв слід розшукуваного та привів правоохоронців до саморобної землянки, де під опалим листям лежав знесилений чоловік», – повідомляють у Нацполіції.

Правоохоронці надали йому теплий одяг, винесли з лісу та викликали швидку медичну допомогу.

Медики діагностували у нього запалення легень та переохолодження тіла. Наразі він у лікарні, загрози його життю немає.

Нагадаємо, під час пошуку нападників на Шефіра поліція виявила труп у лісі.

До слова, в Україні запроваджують нову систему пошуку зниклих дітей.