Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic

За словами журналістів, президент США підтримував надання Україні розвідданих для ураження об'єктів

США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

Зазначається, що якщо за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після приходу в Білий дім республіканської адміністрації політика змінилася. За даними видання, Трамп не заперечував проти ударів і навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.

На тлі тиску США на Київ з метою прискорити мирні переговори Україна за останні тижні підірвала п'ять танкерів «тіньового флоту», що перевозили російську нафту. Москва назвала це «піратством» і пригрозила дзеркальними ударами по суднах, що вивозять українські товари.

За даними The Atlantic, попри публічну риторику про бажання «мирного врегулювання», Трамп підтримав зусилля України щодо завдання збитків російській нафтовій галузі. У жовтні його адміністрація ввела санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла», що паралізувало частину російського експорту і призвело до зниження цін на російську нафту.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. 29 листопада БпЛА уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

Після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії.

До слова, у Німеччині суд заборонив конфіскувати танкер Eventin, що вважається частиною «тіньового флоту» РФ, який вже майже рік стоїть біля узбережжя острова Рюген. Танкер з майже 100 тис. тонн нафти, що має вартість 40 млн євро, був включений до санкційного списку Європейського Союзу через підозри в обхід санкцій проти Росії.