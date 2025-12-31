СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ

Нафтобаза «Темп» – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ

Уранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Вона входить до системи «Росрезерву» та призначена для зберігання великих обсягів пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза «Темп» – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

«СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

До слова, Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. У грудні було встановлено рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.