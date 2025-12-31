Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ
Після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа
фото: скриншот з відео

Нафтобаза «Темп» – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ

Уранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Вона входить до системи «Росрезерву» та призначена для зберігання великих обсягів пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза «Темп» – важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

До слова, Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. У грудні було встановлено рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що на рівні стереотипів прокачувалося щодо американців, описано чорним по білому з кучерявим підписом Трампа
Про що насправді нова стратегія нацбезпеки США
8 грудня, 14:01
Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа
Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
9 грудня, 12:52
Сер Вінстон та пан Ігор: перший для другого є взірцем державного управління
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
2 грудня, 10:50
Експорт венесуельської нафти різко впав після затримання США танкера та введення додаткових санкцій проти судноплавних компаній
Ціна на нафту зростає через посилення напруги між США та Венесуелою
15 грудня, 10:41
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 19:15
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
19 грудня, 01:27
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 09:45
Зеленський пояснив пункти 16 і 17 мирної угоди
Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода
24 грудня, 13:17
Українські виробники молока втрачають позиції на узбецькому ринку
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
25 грудня, 08:43

Соціум

Груповий напад на українця у Польщі: посол повідомив деталі
Груповий напад на українця у Польщі: посол повідомив деталі
СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ
СБУ вразила велику нафтобазу в Ярославській області РФ
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Естонія перегляне закон про обмеження для проросійських церков
Естонія перегляне закон про обмеження для проросійських церков
У Кентуккі поїзд зійшов з рейок, стався витік хімікатів і пожежа
У Кентуккі поїзд зійшов з рейок, стався витік хімікатів і пожежа
Онука експрезидента США Кеннеді померла від раку у віці 35 років
Онука експрезидента США Кеннеді померла від раку у віці 35 років

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua