Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області
скріншот з відео

Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області

У ніч на 16 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+

Повідомляється, що у Самарській області безпілотники атакували НПЗ. Місцеві пишуть, що чули близько десяти вибухів. 

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Завод постачає паливо для різних видів транспорту, а також продукти нафтохімії та мастила.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

