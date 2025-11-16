Фінляндія депортувала до РФ колишнього «вагнерівця»

Фінська імміграційна служба вирішила не притягувати колишнього «вагнерівця» до кримінальної відповідальності за перетин кордону

Фінляндія здійснила депортацію російського військовослужбовця, який раніше служив у ПВК «Вагнер» і незаконно перетнув фінсько-російський кордон. Повідомляється, що росіянина на ім'я Євген було затримано 17 червня. Прикордонникам він заявляв, що тікає від війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Yle.

Чоловік подав запит на отримання міжнародного захисту у Фінляндії. Однак, фінська імміграційна служба вирішила не надавати йому притулку, і він був депортований.

Видання Yle зазначає, що Євген активно публікував у соціальних мережах фотографії та відео, зроблені під час його перебування на фронті. Прикордонна служба Північної Карелії підтвердила, що депортований має військовий досвід, але відмовилася надати детальнішу інформацію.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Естонії заявило про незвичний інцидент на річці Нарва, яка розділяє Естонію та Російську Федерацію: було помічено російський прикордонний катер, що пересувався під прапором приватної військової компанії «Вагнера».

Естонське міністерство іронічно прокоментувало появу символіки найманців на прикордонному судні.

Нагадаємо, у південній частині Естонії військові помітили кілька дронів біля військової бази Реедо. Один із них було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Генштабу Естонії Лійз Ваксманн, яку цитує Postimees.

На базі Реедо дислокується пʼятий ескадрон сьомого кавалерійського полку США – бронетанковий розвідувальний ескадрон. «17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка другої піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці», – розповіла Ваксманн.