Безпілотники атакували НПЗ у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Під атаку потрапили нафтопереробні заводи у Саратові та Рязані 

У ніч на 8 листопада безпілотники атакували два нафтопереробних заводи у РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під удар потрапив «Саратовський нафтопереробний завод», який є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

Крім того, жителі Рязані повідомляють про пожежу в районі НПЗ. Місцеві телеграм-канали писали про атаку БпЛА.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. 

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

А ще у ніч на 2 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. 

Місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи у Гурзуфі, кажуть, що є прильот, розгорілася пожежа. На місце влучання поїхали рятувальники.

