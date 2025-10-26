Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)

У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів

За повідомленнями моніторингових каналів, пошкоджена була Серпуховська нафтобаза

У Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові. Інцидент стався після того, як у столиці Росії було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає «Главком».

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місцева протиповітряна оборона збила дрон, який наближався до міста, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Серпухово – це місто в Московській області, що розташоване приблизно за 100 км на південь від Москви.

Нагадаємо, у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму.