Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
За повідомленнями моніторингових каналів, пошкоджена була Серпуховська нафтобаза
У Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові. Інцидент стався після того, як у столиці Росії було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає «Главком».
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місцева протиповітряна оборона збила дрон, який наближався до міста, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
🔥Серпуховська нафтобаза у Московській області. Відеозвіт👏🏻#хроніки_оркостану pic.twitter.com/P3wQb74JIi— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2025
За повідомленнями моніторингових каналів, пошкоджена була Серпуховська нафтобаза. В мережі вже з'явилися кадри, на яких видно сильний вогонь.
Нагадаємо, у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму.
