Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
фото: exilenova_plus

За повідомленнями моніторингових каналів, пошкоджена була Серпуховська нафтобаза

У Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові. Інцидент стався після того, як у столиці Росії було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає «Главком».

Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео) фото 1

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місцева протиповітряна оборона збила дрон, який наближався до міста, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

За повідомленнями моніторингових каналів, пошкоджена була Серпуховська нафтобаза. В мережі вже з'явилися кадри, на яких видно сильний вогонь.

Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео) фото 2
Серпухово – це місто в Московській області, що розташоване приблизно за 100 км на південь від Москви.

Нагадаємо, у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму. 

