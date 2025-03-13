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Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі
За даними Міноборони РФ, росіяни взяли під контроль Мілове, Поділ і Суджу
фото з відкритих джерел

Генеральний штаб ЗСУ офіційно не повідомляв про відхід українських сил із міста

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське оборонне відомство.

Як пише пресслужба Міноборони РФ, підрозділи угруповання військ «Північ» під час наступальних дій взяли під контроль населені пункти Міловий, Поділ і Суджа.

На Курщині підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників
На Курщині підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників
фото: DeepState

Наразі офіційної інформації від Генерального штабу Збройних сил України не було.

Станом на 08:00 в оперативному звіті Генштабу ЗСУ зазначалося, що на Курщині підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 – із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

Карта бойових дій на Курському напрямку
Карта бойових дій на Курському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною.

Раніше російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ.

До слова, ввечері 12 березня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що в операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях російського міста Суджа та районах довкола нього, продовжуються активні бойові дії.

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Теги: Курщина окупанти Міноборони РФ

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