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Росіяни масовано обстріляли Донеччину: пʼятеро загиблих, серед поранених – діти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни масовано обстріляли Донеччину: пʼятеро загиблих, серед поранених – діти
Під вогонь потрапив Мирноград – там відомо про двох загиблих і одного пораненого
фото: Вадим Філашкін

Ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку – поранив трьох людей, у тому числі двох дітей восьми і девʼяти років

Пʼятеро людей загинули і 12 поранені внаслідок обстрілів Донеччини 12 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ – там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград – там відомо про двох загиблих і одного пораненого.

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Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ – там загинув 38-річний чоловік
фото: Вадим Філашкін

Пізніше, близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку – у місті дві людини загинули і восьмеро поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. Крім того, ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку – поранив трьох людей, у тому числі двох дітей восьми і девʼяти років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Нагадаємо, увечері 11 березня російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.

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Теги: чоловік ворог росіяни Покровськ Донеччина

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