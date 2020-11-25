Розкрита причина смерті Дієґо Марадони

Оточення легенди спростовувало чутки про коронавірус

Екс-футболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу. Причину смерті колишнього гравця розкрив його адвокат, повідомляє видання Clarin.

За даними видання, Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.