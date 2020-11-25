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    Розкрита причина смерті Дієґо Марадони

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    Дієґо Марадона пішов з життя 60-річним - Розкрита причина смерті Дієґо Марадони
    Дієґо Марадона пішов з життя 60-річним
    Світлина - FIFA.com

    Оточення легенди спростовувало чутки про коронавірус

    Екс-футболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу. Причину смерті колишнього гравця розкрив його адвокат, повідомляє видання Clarin.

    За даними видання, Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

    Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Дієґо Марадона
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