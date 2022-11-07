Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Про це глава держави повідомив у Twitter.
«Подякував за підтримку проекту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проєкт має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України», – йдеться в повідомленні.
Також від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.
Нагадаємо, 3 листопада Зеленський зустрівся з сенаторами США Крістофером Кунсом та Робом Портманом.
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