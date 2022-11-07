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Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Сторони розглянули можливість участі Баффета у Фонді відбудови України
скрін з відео

Від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Подякував за підтримку проекту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проєкт має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України», – йдеться в повідомленні.

Також від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Говард Баффет – старший син мільярдера Ворена Баффета, який входить до п'ятірки найбагатших людей світу. З початку російської агресії він підтримує Україну. Зокрема, влітку він побував у Києві та пожертвував $2,7 млн некомерційної організації Spirit of America, щоб закупити необхідну гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський зустрівся з сенаторами США Крістофером Кунсом та Робом Портманом.

Теги: орден США Україна Володимир Зеленський

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