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Прем'єр Словаччини постави Україні цинічну умову для надання військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єр Словаччини постави Україні цинічну умову для надання військової допомоги
Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо набрала 23% голосів на виборах у Словаччині
фото з відкритих джерел

Фіцо вимагає гарантій від інших лідерів ЄС

Щойно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив іншим лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені». Про це повідомляє The Guardian.

«Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включаючи словацькі, не будуть розкрадені», – сказав Фіцо.

Раніше словацький політолог пояснив природу ненависті Роберта Фіцо до України.

Як відомо, партія проросійського політика перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо набрала 23% голосів. 

Зауважимо, проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну. Фіцо сказав, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ.

Читайте також: Словацький політолог Александер Дулеба: Роберт Фіцо злий на Україну через… Юлію Тимошенко
Теги: політика Україна Словаччина гроші

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