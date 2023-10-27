Прем'єр Словаччини постави Україні цинічну умову для надання військової допомоги
Фіцо вимагає гарантій від інших лідерів ЄС
Щойно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив іншим лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені». Про це повідомляє The Guardian.
«Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включаючи словацькі, не будуть розкрадені», – сказав Фіцо.
Раніше словацький політолог пояснив природу ненависті Роберта Фіцо до України.
Як відомо, партія проросійського політика перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо набрала 23% голосів.
Зауважимо, проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну. Фіцо сказав, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ.
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