Прем'єр Словаччини постави Україні цинічну умову для надання військової допомоги

Фіцо вимагає гарантій від інших лідерів ЄС

Щойно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив іншим лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені». Про це повідомляє The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включаючи словацькі, не будуть розкрадені», – сказав Фіцо.

Раніше словацький політолог пояснив природу ненависті Роберта Фіцо до України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, партія проросійського політика перемогла на парламентських виборах у Словаччині. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо набрала 23% голосів.

Зауважимо, проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну. Фіцо сказав, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ.