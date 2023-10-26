Україна втрачає молодь. От де національна катастрофа

Українці масово отримують паспорти для свої дітей після досягнення ними 16 років

Кількість виданих закордонних паспортів зросла майже в 1,4 рази!

Проаналізував статистику Державної міграційної служби за розділом – «Видано паспортів громадянина України для виїзду за кордон».

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У 2021 році було видано 2, 043 млн паспортів.

У 2022 році – 2,763 млн.

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За дев'ять місяців 2023 року – 2,363 млн.

Звичайно, що паспорти оформлює не тільки молодь, але й люди старшого віку, які таких паспортів не мали, або якщо строк дії паспорту (10 років) завершився.

Але тут треба звернути увагу на наступні факти.

У 2021 році паспорти отримували на тлі постпандемійної активізації туризму та виїзду за кордон.

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Наприклад, у 2020 році було видано лише 1,696 млн паспортів.

Загалом, рекорд був у 2018-му, але це була хвиля безвізу.

Повертаючись до порівняння із довоєнним роком: у 2021-му паспорти отримували ті, хто відклав цю процедуру у 2020-му під час пандемії.

А от під час війни, кількість паспортів для виїзду за кордон мала б скорочуватись.

По-перше, під час першої панічної хвилі виїжджали навіть за внутрішніми паспортами – ЄС пропускав, але таких було не так і багато.

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По-друге, людей в Україні стало на 8 млн менше.

По-третє, більшості чоловіків закордонний паспорт зараз не потрібний.

Але кількість виданих закордонних паспортів зросла майже в 1,4 рази!

У мене є тільки одне пояснення цьому:

Українці масово отримують паспорти для свої дітей після досягнення ними 16 років. І роблять це для рятування дітей за кордоном від війни.

За приблизними оцінками, Україна може втрачати у вигляді міграції 0,2-0,3 млн дітей щороку у діапазоні з 16 до 18 років.

Це приблизно таке місто як Житомир, населений суто дітьми...

От де національна катастрофа...