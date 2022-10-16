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На острові Крит лютує повінь (фото, відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
На острові Крит лютує повінь (фото, відео)
Пошуково-рятувальні роботи ускладнені через сильний вітер
фото із соцмереж

Сильна повінь на грецькому острові Крит забрала життя однієї людини

50-річний чоловік загинув і кілька людей зникла безвісти через повені на грецькому острові Крит, спричинені сильними дощами. Про це повідомляє Ekathimerini.

Чоловік загинув в прибережному місті Агіа Пелагія, в муніципалітеті Малевізіо, приблизно за 25 кілометрів на захід від Іракліона, де різка зміна погоди спричинила сильну повінь за кілька годин.

Ще одна жінка, яка, ймовірно, була в тій же машині, що й загиблий, вважається зниклою безвісти.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ще більше людей можуть вважатися зниклими безвісти в Агіа Пелагії та в сусідньому місті Лігарія, де пожежники врятували жінку з автомобіля, який опинився в морі.

Пожежна служба повідомила, що дев'ять автомобілів знесло у воду. Берегова охорона була залучена до участі в пошуках зниклих людей.

Аеропорт в Іракліоні залишався закритим після затоплення кількох районів.

У Сітії, у східній регіональній одиниці регіону Ласіті, вісім туристів і один охоронець опинилися в пастці в місцевому археологічному музеї, а ще четверо людей застрягли в двох автомобілях.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнені через вітер силою 7-8 балів.

Раніше повідомлялось, що події на Запорізькій АЕС можуть призвести до другої «Фукусіми».

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Теги: стихійні лиха Греція вітер повінь

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