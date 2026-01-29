Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство

З 2012 по 2020 рік Адаріч був власником «Фідобанку»

54-річного українського банкіра Олександра Адаріча знайшли мертвим в Італії. За даними правоохоронців, його вже мертвим могли викинути з вікна будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Деталі розслідування смерті Адаріча

Поліція реконструює пересування банкіра в Мілані та намагається ідентифікувати людей, які були з ним у помешканні.

«Поліція, під керівництвом прокурора Росаріо Ферракане, розслідує вбивство і відтворює пересування жертви в Мілані, намагаючись встановити імена людей, які були з ним в квартирі. Починаючи з того таємничого чоловіка, якого консьєржка бачить на балконі після падіння 54-річного чоловіка, і який через кілька секунд спускається у двір і підходить, запитуючи англійською «що сталося?», перш ніж зникнути в нікуди. Але також і інших чоловіків, які, згідно з тим, що на цей час відновили слідчі, були в квартирі за кілька хвилин до падіння Адаріча і, отже, можуть бути причетні до вбивства», – пише видання.

За даними видання, очікується підтвердження від автопсії, але можливо хтось інсценував самогубство, щоб спробувати приховати сліди злочину: «До цього додається ще один елемент: наявність у квартирі деяких документів. Той, хто організував інсценування, залишив їх там або забув забрати».

Слідчі зв'язалися з дружиною жертви, яка, однак, не додала деталей. Натомість відомий маршрут Олександра Адаріча: він прибув до Мілана вранці 23 січня і мав виїхати того ж вечора. Однак квартира Airbnb не була орендована (з 22 по 24 січня) на його ім'я.

Зазначається, що є підозра, що 54-річного чоловіка викликали на зустріч з іншими людьми, можливо, для укладення угоди. Наразі гіпотези виключають наркобізнес або звичайні шахрайські угоди (продаж ювелірних виробів або годинників в обмін на фальшиві гроші), на яких спеціалізуються румунські банди. Сценарій, який розглядають слідчі, може бути набагато серйознішим.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч був помітною фігурою в українській банківській сфері. Свою професійну діяльність він розпочав у Приватбанку в 1993 році, а згодом очолив УкрСиббанк, де обіймав посаду голови правління до 2006 року.

У 2012–2013 роках фінансист став власником «СЕБ Банку» та «Ерсте Банку», на основі яких заснував «Фідобанк». Крім того, під його контролем перебували «Євробанк» і «Фідокомбанк». Згодом усі чотири фінансові установи були ліквідовані. Протягом останніх років Адаріч обіймав посаду в девелоперській компанії Alfaro Real Estate, що базується в Люксембурзі.

Олександр Адаріч входив у список 100 найкращих менеджерів України 2006 року.