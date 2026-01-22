Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
Олексій Брехт помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії
фото: «Укренерго»

Коболєв: Олексій Брехт був людиною, яка могла з неможливого зробити можливе

Член правління НЕК «Укренерго» та колишній керівник компанії Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок ворожого удару. Колеги називають його «мозком Укренерго», повідомляє «Главком».

Колишній голова правління НЕК «Укренерго» Володимир ​Кудрицький зауважив, що Брехт керував всіма процесами відновлення енергомережі після «прильотів». За його словами, під керівництвом Олексія Брехта бригади навчилися замінювати магістральні трансформатори в 4-6 разів швидше за операторів європейських енергосистем, працювати під напругою 750 тис. вольтів. Зокрема, під його керівництвом розроблений дизайн укриттів для трансформаторів та підземних пунктів керування та багато іншого.

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта фото 1

«Він був мозком «Укренерго», сутністю тої інженерної креативності, завдяки якій українськими енергетиками захоплюється весь світ і завдяки якій «Укренерго» виграло дві премії американського інституту Едісона, які є енергетичним аналогом Оскара в кінематографі. Він міг, будучи членом правління багатомільярдної величезної компанії, гріти зад в офісі, але він працював особисто на пошкоджених підстанціях. Він міг, виконуючи обовʼязки керівника Укренерго, засвідчити лояльність до Галущенка, як це зробили інші, і стати повноцінним головою правління. Але не зробив цього, бо вважав це нижче власної гідності», – наголосив Кудрицький.

Олексій Брехт помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії
Олексій Брехт помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії
фото: obozrevatel.com

Ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв додав, що Брехт «умів порадити, допомогти знайти рішення в надскладній ситуації, підтримати та просто пожартувати». «Олексій Брехт був людиною, яка могла з неможливого зробити можливе», – наголосив він.

«Він дуже багато робив сам – своїми руками, прямо на обʼєктах, на яких проводив надто багато часу як для керівника такого рівня. Бо його завжди всім не вистачало. І навіть у різдвяну ніч – супроводжував пуск складного енергетичного обʼєкта, паралельно працюючи над відновленням системи після російських обстрілів», – йдеться у дописі Коболєва.

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта фото 2

Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький розповів, що Брехт ніколи не панікував. Він завжди був зібраний, спокійно та зважено знаходив рішення. 

«Експертиза та професіоналізм найвищого гатунку. Людина, якій довіряєш із першої розмови. Олексій Брехт загинув під час відновлювальних робіт на обʼєкті, що постраждав від російської атаки. Від імені всієї Групи Нафтогаз – щирі співчуття родині, друзям і колегам НЕК «Укренерго», – написав Корецький.

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта фото 3

Експерт у сферах енергетики та сталого розвитку Ярослав Демченков повідомив, що працював із Брехтом у різних форматах: під час офіційних нарад в уряді, під час виїздів на підстанції «Укренерго» після обстрілів.

«Його участь у будь-якому процесі для мене завжди означала фаховість і високу експертизу. Без зайвих слів. Без демонстративності. Спокійно і по суті. Я бачив ставлення до нього. У центральному апараті. На місцях. На підстанціях. Це була не формальна повага до посади. Це була довіра до людини, яка знає свою справу і бере відповідальність. Коли він долучався до розмов із міжнародними експертами, сумнівів не виникало. Його технічну експертизу визнавали всі. Його слухали. Йому довіряли», – підкреслив Демченков.

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта фото 4

Як повідомлялося, загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. За даними ЗМІ, він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. 

Згодом «Укренерго» підтвердило, що Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. Йому було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

Читайте також:

Теги: смерть Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 2025, 10:09
Трупи в мішках у Ірані
CNN: Кількість жертв в Ірані може значно перевищувати відомі дані
13 сiчня, 23:58
Гассе виводив «Марсель» до півфіналу Ліги Європи, в якому команда поступилася італійській «Аталанті»
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
26 грудня, 2025, 16:51
Прощання з Анатолієм Сухановим, 31 грудня 2025 року
У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)
31 грудня, 2025, 14:05
Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
5 сiчня, 08:33
«Укренерго» заборгувало Гарпоку 15,6 млрд грн за зелену енергію
«Укренерго» заборгувало Гарпоку 15,6 млрд грн за зелену енергію
6 сiчня, 21:05

Суспільство

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua