«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта

Коболєв: Олексій Брехт був людиною, яка могла з неможливого зробити можливе

Член правління НЕК «Укренерго» та колишній керівник компанії Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок ворожого удару. Колеги називають його «мозком Укренерго», повідомляє «Главком».

Колишній голова правління НЕК «Укренерго» Володимир ​Кудрицький зауважив, що Брехт керував всіма процесами відновлення енергомережі після «прильотів». За його словами, під керівництвом Олексія Брехта бригади навчилися замінювати магістральні трансформатори в 4-6 разів швидше за операторів європейських енергосистем, працювати під напругою 750 тис. вольтів. Зокрема, під його керівництвом розроблений дизайн укриттів для трансформаторів та підземних пунктів керування та багато іншого.

«Він був мозком «Укренерго», сутністю тої інженерної креативності, завдяки якій українськими енергетиками захоплюється весь світ і завдяки якій «Укренерго» виграло дві премії американського інституту Едісона, які є енергетичним аналогом Оскара в кінематографі. Він міг, будучи членом правління багатомільярдної величезної компанії, гріти зад в офісі, але він працював особисто на пошкоджених підстанціях. Він міг, виконуючи обовʼязки керівника Укренерго, засвідчити лояльність до Галущенка, як це зробили інші, і стати повноцінним головою правління. Але не зробив цього, бо вважав це нижче власної гідності», – наголосив Кудрицький.

Олексій Брехт помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії фото: obozrevatel.com

Ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв додав, що Брехт «умів порадити, допомогти знайти рішення в надскладній ситуації, підтримати та просто пожартувати». «Олексій Брехт був людиною, яка могла з неможливого зробити можливе», – наголосив він.

«Він дуже багато робив сам – своїми руками, прямо на обʼєктах, на яких проводив надто багато часу як для керівника такого рівня. Бо його завжди всім не вистачало. І навіть у різдвяну ніч – супроводжував пуск складного енергетичного обʼєкта, паралельно працюючи над відновленням системи після російських обстрілів», – йдеться у дописі Коболєва.

Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький розповів, що Брехт ніколи не панікував. Він завжди був зібраний, спокійно та зважено знаходив рішення.

«Експертиза та професіоналізм найвищого гатунку. Людина, якій довіряєш із першої розмови. Олексій Брехт загинув під час відновлювальних робіт на обʼєкті, що постраждав від російської атаки. Від імені всієї Групи Нафтогаз – щирі співчуття родині, друзям і колегам НЕК «Укренерго», – написав Корецький.

Експерт у сферах енергетики та сталого розвитку Ярослав Демченков повідомив, що працював із Брехтом у різних форматах: під час офіційних нарад в уряді, під час виїздів на підстанції «Укренерго» після обстрілів.

«Його участь у будь-якому процесі для мене завжди означала фаховість і високу експертизу. Без зайвих слів. Без демонстративності. Спокійно і по суті. Я бачив ставлення до нього. У центральному апараті. На місцях. На підстанціях. Це була не формальна повага до посади. Це була довіра до людини, яка знає свою справу і бере відповідальність. Коли він долучався до розмов із міжнародними експертами, сумнівів не виникало. Його технічну експертизу визнавали всі. Його слухали. Йому довіряли», – підкреслив Демченков.

Як повідомлялося, загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. За даними ЗМІ, він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії.

Згодом «Укренерго» підтвердило, що Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. Йому було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».