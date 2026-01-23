Головна Країна Події в Україні
Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Донька Брехта виголосила промову на церемонії прощання
Марія Брехт закликала енергетиків не зрадити та не змарнувати справу її батька

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулася церемонія прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом. Він загинув під час виконання службових обов’язків, відновлюючи енергопостачання на одному з обʼєктів після російської атаки. Про це повідомляє «Главком».

Під час церемонії донька загиблого Марія Брехт звернулася до представників енергетичної галузі із проханням продовжувати справу батька та не змарнувати його вклад у систему.

«Дуже часто казали, що він людина енергія, і я впевнена, що цим він частково заживив всю нашу енергосистему. І я дуже хочу попросити: я розумію, що тут багато представників з цієї галузі, будь ласка, не змарнуйте його енергію, не змарнуйте все те, що він робив», – сказала вона.

Михайлівський собор був наповнений сотнями людей, які прийшли віддати останню шану ексочільнику «Укренерго». Присутні вшанували пам’ять Олексія Брехта як одного з ключових фахівців, який зробив значний внесок у стабілізацію та відновлення енергосистеми України в умовах війни.

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. 23 січня 2026 року, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.

