Прощання з Олексієм Брехтом. Донька загиблого екскерівника «Укренерго» звернулася до енергетиків

Марія Брехт закликала енергетиків не зрадити та не змарнувати справу її батька

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулася церемонія прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом. Він загинув під час виконання службових обов’язків, відновлюючи енергопостачання на одному з обʼєктів після російської атаки. Про це повідомляє «Главком».

Під час церемонії донька загиблого Марія Брехт звернулася до представників енергетичної галузі із проханням продовжувати справу батька та не змарнувати його вклад у систему.

«Дуже часто казали, що він людина енергія, і я впевнена, що цим він частково заживив всю нашу енергосистему. І я дуже хочу попросити: я розумію, що тут багато представників з цієї галузі, будь ласка, не змарнуйте його енергію, не змарнуйте все те, що він робив», – сказала вона.

Михайлівський собор був наповнений сотнями людей, які прийшли віддати останню шану ексочільнику «Укренерго». Присутні вшанували пам’ять Олексія Брехта як одного з ключових фахівців, який зробив значний внесок у стабілізацію та відновлення енергосистеми України в умовах війни.

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. 23 січня 2026 року, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.