Поліція Києва повідомила причину смерті чоловіка біля метро «Деміївська»

Поліція Києва: Інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро «Деміївська» не відповідає дійсності

У Голосіївському районі Києва неподалік станції метро «Деміївська» 73-річний чоловік помер від серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця, а не через падіння на ожеледиці, як повідомлялося в соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні, близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про те що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою відміткою «Природня смерть».

Нагадаємо, вранці місцеві пабліки повідомляли, що чоловік послизнувся дорогою до станції метро «Деміївська», розбив голову та помер.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко провів нараду з головами райдержадміністрацій столиці, на якій акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Кличко дав головам районів столиці час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію, інакше пообіцяв звернутися до президента, який призначає глав районів без погодження з мером.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.