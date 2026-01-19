Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала безпілотниками Україну, у РФ пролунали вибухи, у Чилі вирують смертельні лісові пожежі, в Іспанії зіткнулися два потяги, багато жертв.

Росія вдарила по Дніпропетровщині

У ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог спрямував на область безпілотники. Будьте у безпечних місцях», - написав Ганжа.

Місцеві телеграм-канали пишуть про сильні вибухи у передмісті Дніпра та атаку на енергетичну інфраструктуру.

Атака на Одесу

У ніч на 19 січня російські терористи атакували безпілотниками Одесу.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок. Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, чи є постраждалі.

Лісові пожежі у Чилі

Центральні та південні регіони Чилі охопила масштабна вогняна стихія, яка вже призвела до загибелі щонайменше 18 людей. Через аномальну спеку, що перевищує 38°C, та сильні вітри пожежі швидко поширюються, знищуючи тисячі гектарів лісу та сотні житлових будинків.

Президент країни Габріель Борік оголосив надзвичайний стан у регіонах Біобіо та Нюбле, що дозволило залучити військових до боротьби з вогнем. За словами голови держави, кількість жертв та масштаби руйнувань можуть суттєво зрости, оскільки лише в Біобіо кількість пошкоджених осель вже перевищує тисячу одиниць.

Вибухи у Росії

Вночі 19 січня Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників.

Місцеві мешканці повідомили про серію потужних вибухів, яких загалом нарахували понад десять. Перші звуки роботи систем протиповітряної оборони пролунали близько 03:10 за місцевим часом, що спричинило паніку в соціальних мережах. Окрім обласного центру, про гучні «хлопки» та звуки сирен повідомляли також жителі сусіднього міста Енгельс, де розташований аеродром стратегічної авіації.

В Іспанії зіткнулися два потяги

Південний регіон Іспанії сколихнула масштабна аварія на залізниці, внаслідок якої загинула двадцять одна людина.

Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Адамуз, де з рейок зійшли одразу два швидкісні потяги. За даними місцевої поліції та рятувальних служб, поранення різного ступеня важкості отримали близько 100 пасажирів, причому стан 25 осіб медики оцінюють як важкий.