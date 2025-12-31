Головна Київ Новини
У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)

Ірина Міллер
Прощання з Анатолієм Сухановим, 31 грудня 2025 року
фото: Анна Самара/Суспільне

На церемонію прощання прийшли колеги, друзі та учні митця

Сьогодні, 31 грудня, у великій залі Центрального крематорію в Києві відбулася церемонія прощання з українським актором і телеведучим Анатолієм Сухановим, який помер 27 грудня у віці 54 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

На церемонію прощання прийшли колеги, друзі та учні митця. Серед них – актор, очільник театру Франка Євген Нищук і акторка Римма Зюбіна, які поділилися спогадами про колегу.

Євген Нищук згадав Суханова як людину «зіткану з любові» – добру, щиру й беззахисну перед жорстокістю світу. За його словами, актор не вмів відповідати агресією чи різким словом і завжди уникав конфліктів.

Він також поділився, що Суханов нібито став жертвою нападу, коли повертався додому вночі. Актор, ймовірно, не чинив опору, і побиття могло призвести до трагічних наслідків. Він підкреслив, що обставини цієї події потребують уваги слідства, адже не було жодних очевидних причин для нападу.

Римма Зюбіна розповіла, що знала Суханова ще зі вступних іспитів до університету імені Карпенка-Карого, де вони обидва спочатку не вступили. Згодом вони разом працювали на телебаченні в авторській дитячій програмі Наталі Зозулі «Еники-Беники» створеній за методикою Джанні Родарі.

Акторка згадала Суханова як надійного партнера, який завжди підтримував і тонко відчував момент у кадрі. За її словами, саме завдяки цій програмі їхню телевізійну пару глядачі часто сприймали як сім’ю.

Актор, за словами колег, був відповідальним не лише на сцені, а й у житті. Після того як його мати поїхала за кордон, він піклувався про молодших брата й сестру. Зюбіна зазначила, що для багатьох Суханов залишився символом доброти, надійності та професійної відданості.

Анатолій Суханов отримав акторську та режисерську освіту в університеті імені Карпенка-Карого, де згодом і викладав. Він працював у Київському академічному театрі «Колесо», Театрі юного глядача на Липках, драматичному театрі «Браво», а в останні роки очолював Київську театральну школу-студію.

На телебаченні Суханов став відомим завдяки дитячим і сімейним передачам «Еники-Беники» та «Лего експрес». Він також грав у сучасних і класичних театральних постановках, зокрема у виставі «СкороВода» за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.

Нагадаємо, актор та телеведучий Анатолій Суханов 27 грудня помер у лікарні. Напередодні вранці його забрала «швидка».

Рідні митця назвали його смерть непоправною втратою для родини, а колеги – великою втратою для українського театру і телебачення.

