У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)

На церемонію прощання прийшли колеги, друзі та учні митця

Сьогодні, 31 грудня, у великій залі Центрального крематорію в Києві відбулася церемонія прощання з українським актором і телеведучим Анатолієм Сухановим, який помер 27 грудня у віці 54 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

На церемонію прощання прийшли колеги, друзі та учні митця. Серед них – актор, очільник театру Франка Євген Нищук і акторка Римма Зюбіна, які поділилися спогадами про колегу.

Рідні та колеги прощаються з Анатолієм Сухановим фото: Анна Самара/Суспільне

Євген Нищук згадав Суханова як людину «зіткану з любові» – добру, щиру й беззахисну перед жорстокістю світу. За його словами, актор не вмів відповідати агресією чи різким словом і завжди уникав конфліктів.

Він також поділився, що Суханов нібито став жертвою нападу, коли повертався додому вночі. Актор, ймовірно, не чинив опору, і побиття могло призвести до трагічних наслідків. Він підкреслив, що обставини цієї події потребують уваги слідства, адже не було жодних очевидних причин для нападу.

Прощання з актором відбулося на Байковому кладовищі фото: Анна Самара/Суспільне

Римма Зюбіна розповіла, що знала Суханова ще зі вступних іспитів до університету імені Карпенка-Карого, де вони обидва спочатку не вступили. Згодом вони разом працювали на телебаченні в авторській дитячій програмі Наталі Зозулі «Еники-Беники» створеній за методикою Джанні Родарі.

Римма Зюбіна на прощанні з Анатолієм Сухановим, 31 грудня 2025 року фото: Анна Самара/Суспільне

Акторка згадала Суханова як надійного партнера, який завжди підтримував і тонко відчував момент у кадрі. За її словами, саме завдяки цій програмі їхню телевізійну пару глядачі часто сприймали як сім’ю.

Актор, за словами колег, був відповідальним не лише на сцені, а й у житті. Після того як його мати поїхала за кордон, він піклувався про молодших брата й сестру. Зюбіна зазначила, що для багатьох Суханов залишився символом доброти, надійності та професійної відданості.

Квіти від друзів та колег фото: Анна Самара/Суспільне

Анатолій Суханов отримав акторську та режисерську освіту в університеті імені Карпенка-Карого, де згодом і викладав. Він працював у Київському академічному театрі «Колесо», Театрі юного глядача на Липках, драматичному театрі «Браво», а в останні роки очолював Київську театральну школу-студію.

На телебаченні Суханов став відомим завдяки дитячим і сімейним передачам «Еники-Беники» та «Лего експрес». Він також грав у сучасних і класичних театральних постановках, зокрема у виставі «СкороВода» за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.

Нагадаємо, актор та телеведучий Анатолій Суханов 27 грудня помер у лікарні. Напередодні вранці його забрала «швидка».

Рідні митця назвали його смерть непоправною втратою для родини, а колеги – великою втратою для українського театру і телебачення.