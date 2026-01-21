Стала відома причина смерті американського шахіста Народицького

Попри неприродний характер смерті, правоохоронні органи підозрюють випадкову загибель

Токсикологічний звіт влади Північної Кароліни розкрив трагічні подробиці смерті 29-річного американського гросмейстера Деніела Народицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Згідно з офіційними даними медичної експертизи, в організмі шахіста було виявлено небезпечну комбінацію синтетичних стимуляторів та психоактивних речовин. Зокрема, аналізи підтвердили наявність метамфетаміну та амфетаміну, а також мітрагініну та 7-гідроксимітрагініну. Останні дві сполуки є активними алкалоїдами кратому – рослинної добавки, яка в невеликих дозах діє як стимулятор, а у великих має седативний та опіоїдний ефект. Експерти зазначають, що такий «коктейль» створює сильне навантаження на серцево-судинну систему та може призвести до раптової зупинки дихання. Офіційною причиною смерті визнано випадкове отруєння внаслідок вживання суміші препаратів.

Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року в його будинку в Шарлотті. Його виявили друзі, серед яких був український гросмейстер Олександр Бортник, після того, як американський шахіст тривалий час не відповідав на дзвінки. Близьке оточення шахіста стверджує, що останні місяці життя «Даня» перебував у стані глибокої депресії та постійного стресу.

Нагадаємо, що 20 вересня неочікувано обірвалося життя американського гросмейстера з шахів Деніела Народицького. Деніел, рейтинг якого на момент смерті становив 2619 балів за системою Ело, посідав 17-те місце серед шахістів США та 151-ше – у світі. Свій останній офіційний матч він провів 18 вересня, змагаючись з індійським гросмейстером Ніхалом Саріном, якому поступився в серії швидких партій. Окрім спортивних досягнень, Народицький здобув популярність як коментатор і шаховий педагог, автор численних освітніх матеріалів та відео, які надихали тисячі початківців по всьому світу. Також він вів активну діяльність як стример на популярній платформі Twitch, де його канал «GMNaroditsky» мав 339 тисячі підписників.

До слова, ФІДЕ планувало розглянути слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження. Володимир Крамник заявив у соцмережі: «Я кричав про проблеми Дані, які викликають тривогу, а його «друзі» подбали лише про те, щоб приховати це».