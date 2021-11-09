Смертельна аварія у Польщі: названо ймовірну причину ДТП з українцями

Водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево

Причиною дорожньо-транспортної пригоди, у якій на півдні Польщі загинуло двоє українців, скоріше за все є втома водія або його погане самопочуття. Про це повідомив речник поліції міста Кєльце Свєнтокшиського воєводства на південному сході Польщі Кароль Мацек, пише «Укрінформ».

«Сліди шин автомобіля показують, що водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево. Ймовірно, він заснув за кермом, або йому стало погано», – повідомив Мацек.

За словами речника, не виключається також поганий технічний стан автомобіля. Точну причину аварії буде встановлено після проведення технічної експертизи автомобіля і визначення фізичного стану водія в момент автокатастрофи.