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    Смертельна аварія у Польщі: названо ймовірну причину ДТП з українцями

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    У ДТП загинули двоє пасажирів: 24-річний чоловік і 25-річна жінка - Смертельна аварія у Польщі: названо ймовірну причину ДТП з українцями
    У ДТП загинули двоє пасажирів: 24-річний чоловік і 25-річна жінка
    фото: echodnia.eu

    Водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево

    Причиною дорожньо-транспортної пригоди, у якій на півдні Польщі загинуло двоє українців, скоріше за все є втома водія або його погане самопочуття. Про це повідомив речник поліції міста Кєльце Свєнтокшиського воєводства на південному сході Польщі Кароль Мацек, пише «Укрінформ».

    «Сліди шин автомобіля показують, що водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево. Ймовірно, він заснув за кермом, або йому стало погано», – повідомив Мацек.

    За словами речника, не виключається також поганий технічний стан автомобіля. Точну причину аварії буде встановлено після проведення технічної експертизи автомобіля і визначення фізичного стану водія в момент автокатастрофи.

    Поліцейський поінформував, що ДТП сталася о 5-й ранку (за київським часом) на автодорозі №764 воєводського значення. З невстановлених поки причин 25-річний водій мікроавтобуса Mercedes на українській реєстрації на повороті з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом. На місці загинули двоє пасажирів: 24-річний чоловік і 25-річна жінка. Водночас 25-річний водій мікроавтобуса перебуває у важкому стані, а ще один 35-річний пасажир має переломи кінцівок, але його життю не загрожує небезпека.

    Речник поліції повідомив, що у момент ДТП українці їхали з українсько-польського кордону.

    У водія взяли кров на аналізи. Місцева прокуратура вивчає обставини трагічної події.

    Теги: ДТП Польща водій українці аварія
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    Смертельна аварія у Польщі: названо ймовірну причину ДТП з українцями