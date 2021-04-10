10 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи

10 квітня відзначають одразу кілька свят, зокрема День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.

Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.

День братів і сестер

Щороку 10 квітня святкують День братів і сестер. Це свято було встановлене, щоб нагадати людям про сімейні цінності, побудовані на любові, турботі та взаємній повазі між близькими людьми – адже брати і сестри, після батьків, є найближчими родичами.

Традиція вшанування кревної близькості брата і сестри, теплих стосунків між ними протягом усього життя існувала у багатьох народів.

Наприклад, в Індії і сьогодні є національне свято – Ракша-бандхан, яке відзначається у другій половині літа і супроводжується ритуалами. Так, сестра пов’язує братові на зап’ясті священну пов’язку або шнурок, який, згідно з переказами, повинен захищати від злих сил.

Брат, у свою чергу, підносить подарунок сестрі, обіцяючи захищати її все життя і допомагати. Це національне свято стоїть на сторожі сімейних цінностей і покликане нагадувати найближчим спорідненим душам про необхідність взаємної любові та взаємодопомоги.

Поява ж сьогоднішнього свята пов’язана з іншою історією. Ідейним натхненником нового свята стала Клаудія Еварт. Вона втратила своїх рідних брата і сестру в ранньому віці. В пам’ять про них Клаудія і вирішила організувати проведення свята, а в якості дати вибрала 10 квітня – день народження її сестри.

Жінка звернулася із закликом пам’ятати про близьких людей: братів і сестер, цінувати саму можливість відчути тепло і добро, турботу і розуміння рідної людини, усвідомлюючи сам по собі факт того, що така людина є. Свято, вперше відзначене у 1998 році, стало швидко набирати популярність спочатку у США, а потім і в інших країнах і вже «обростає» традиціями. Так, у цей день прийнято дарувати подарунки брату або сестрі, вітати по телефону, зустрічатися в кафе або всією сім’єю вдома, даруючи тепло і радість один одному і батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі і добрі стосунки між дітьми.

День пам’яті преподобного Іларіона Нового

Преподобний Іларіон Новий, ігумен Пелікітський, з юності присвятив себе служінню Богу і багато років провів в затворі. За непорочність і святість життя він спочатку удостоївся сану пресвітера, а потім був поставлений ігуменом Пелікітського монастиря (поблизу протоки Дарданелли).

Іларіон мав дар зцілення і вигнання нечистої сили. Він присвятив все своє життя допомозі людям. Кажуть, що він умів викликати дощ в розпал літньої посухи, наповнював сіті рибою, коли не було улову, і відганяв від полів птахів і шкідників.

Іларіон прожив довге життя і прийняв мученицьку смерть від полководця Лаханодракона, який переслідував християн.

Наші предки назвали цей день також Іларіон – Виверни голоблі. Таку назву день отримав за те, що до 10 квітня погода теплішає і снігу більше не чекають. Це означає, що прийшов термін прибирати сани. Для цього їх потрібно звільнити від голоблі.

Що можна робити

Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

Рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Чого не можна робити

У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.

Ну і звичайно не забувайте про те, що все ще триває Великий піст. Будьте милосердними і всепрощенними!

Народні прикмети

Чується глухий і тривалий грім – буде багато дощів у цей місяць.

Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – скоро буде тепло.

Дощ у цей день – буде добрий урожай.

Чайки ввечері низько кричать – влітку буде посуха.

Якщо чайки співають протяжно, то на наступний день можна чекати ясної погоди.

Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.

Чайки літають низько – чекайте посухи.

Іменини

10 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава